Dalal Street Investments veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Dalal Street Investments lud am 09.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 5,77 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Dalal Street Investments ein Ergebnis je Aktie von 3,99 INR vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 99,31 Prozent auf 0,0 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,9 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at