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14.08.2026 06:31:29
dAlba Global gewährte Anlegern Blick in die Bücher
dAlba Global äußerte sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3048,54 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1679,00 KRW je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat dAlba Global in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 186,86 Milliarden KRW im Vergleich zu 128,37 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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