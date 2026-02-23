dAlba Global hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

dAlba Global ließ sich am 20.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat dAlba Global die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1658,25 KRW gegenüber 1076,01 KRW im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 163,53 Milliarden KRW gegenüber 95,33 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 6402,83 KRW beziffert, während im Vorjahr 1276,67 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 519,83 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 68,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 309,06 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at