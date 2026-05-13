dAlba Global hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

dAlba Global hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

dAlba Global hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2931,90 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2050,53 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 171,24 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 50,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113,76 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 2733,40 KRW sowie einem Umsatz von 168,18 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at