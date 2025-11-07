dAlba Global legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

dAlba Global hat sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 1138,06 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 796,80 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat dAlba Global 117,34 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 59,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 73,67 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at