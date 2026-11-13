dAlba Global präsentierte Quartalsergebnisse

dAlba Global ließ sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat dAlba Global die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 1180,08 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1137,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 155,59 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 117,34 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at