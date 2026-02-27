27.02.2026 06:31:29

Dalekovod dd legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dalekovod dd hat sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -0,04 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,030 EUR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Dalekovod dd mit einem Umsatz von insgesamt 76,8 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 35,43 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,280 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,150 EUR erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 43,05 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 278,22 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 194,49 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

