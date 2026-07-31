Dalekovod dd präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dalekovod dd präsentierte in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,21 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,130 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 80,5 Millionen EUR – ein Plus von 0,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dalekovod dd 79,8 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at