Dalekovod dd veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Dalekovod dd veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,12 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,060 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 67,0 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 29,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 51,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at