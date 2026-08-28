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28.08.2026 06:31:29
Dalian Bio-Chem stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Dalian Bio-Chem hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 0,06 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,060 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 315,9 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 300,2 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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