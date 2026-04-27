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27.04.2026 06:31:29
Dalian Energas Gas-System gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Dalian Energas Gas-System präsentierte in der am 24.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 0,01 CNY gegenüber 0,040 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Dalian Energas Gas-System mit einem Umsatz von insgesamt 518,0 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 626,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 17,26 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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