Dalian Energas Gas-System präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dalian Energas Gas-System hat am 31.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Dalian Energas Gas-System hat ein EPS von 0,03 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,030 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Mit einem Umsatz von 617,9 Millionen CNY, gegenüber 663,8 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,92 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at