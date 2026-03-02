Dalian Haosen Intelligent Manufacturing A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dalian Haosen Intelligent Manufacturing A hat am 27.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,78 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,580 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 126,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 489,7 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 215,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 5,320 CNY gegenüber -0,530 CNY im Vorjahr verkündet.

Umsatzseitig standen 1,47 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 18,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Dalian Haosen Intelligent Manufacturing A 1,81 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust von 0,510 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 1,68 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at