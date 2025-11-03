Dalian Port (PDA) Company gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Dalian Port (PDA) Company hat sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Dalian Port (PDA) Company hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 2,73 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,58 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at