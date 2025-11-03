Dalian Port (PDA) Company vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Dalian Port (PDA) Company hat am 31.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,02 HKD. Im Vorjahresquartal hatte Dalian Port (PDA) Company ebenfalls ein EPS von 0,020 HKD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 2,99 Milliarden HKD gegenüber 2,80 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at