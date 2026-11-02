Dalian Port (PDA) Company: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Dalian Port (PDA) Company veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dalian Port (PDA) Company hat ein EPS von 0,02 HKD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,020 HKD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,32 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,99 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at