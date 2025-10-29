|
29.10.2025 06:31:28
Dalian Rubber Plastics Machine A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Dalian Rubber Plastics Machine A gab am 27.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 0,28 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dalian Rubber Plastics Machine A 0,160 CNY je Aktie eingenommen.
Mit einem Umsatz von 53,52 Milliarden CNY, gegenüber 65,26 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 17,99 Prozent präsentiert.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,286 CNY ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 52,06 Milliarden CNY erwartet.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.