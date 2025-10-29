Dalian Rubber Plastics Machine A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Dalian Rubber Plastics Machine A gab am 27.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0,28 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dalian Rubber Plastics Machine A 0,160 CNY je Aktie eingenommen.

Mit einem Umsatz von 53,52 Milliarden CNY, gegenüber 65,26 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 17,99 Prozent präsentiert.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,286 CNY ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 52,06 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.at