Dalian Rubber Plastics Machine A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Dalian Rubber Plastics Machine A hat am 14.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,30 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dalian Rubber Plastics Machine A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,270 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 92,55 Prozent zurück. Hier wurden 4,36 Milliarden CNY gegenüber 58,54 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,256 CNY ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 42,93 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,01 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Dalian Rubber Plastics Machine A ein Gewinn pro Aktie von 1,00 CNY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Dalian Rubber Plastics Machine A 20,10 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 91,29 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 230,67 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 0,985 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 207,82 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at