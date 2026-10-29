29.10.2026 06:31:29

Dalian Rubber Plastics Machine A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dalian Rubber Plastics Machine A präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Dalian Rubber Plastics Machine A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,44 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,280 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52,87 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 53,52 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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