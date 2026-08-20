Dalian Rubber Plastics Machine A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Dalian Rubber Plastics Machine A hat am 19.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,140 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Dalian Rubber Plastics Machine A 49,05 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 44,57 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at