Dalian Thermal Power: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Dalian Thermal Power veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,11 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,250 CNY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24,0 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 18,7 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at