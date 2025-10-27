Dalian Thermal Power gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Dalian Thermal Power stellte am 25.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,18 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,190 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Dalian Thermal Power mit einem Umsatz von insgesamt 0,9 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 625,00 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at