Dalian Thermal Power informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Dalian Thermal Power präsentierte in der am 27.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Dalian Thermal Power -0,070 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 224,6 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dalian Thermal Power 222,6 Millionen CNY umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,230 CNY beziffert. Im Vorjahr waren -0,360 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,76 Prozent auf 604,92 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 628,53 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at