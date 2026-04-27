Dalian Thermal Power informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Dalian Thermal Power hat am 24.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,150 CNY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,59 Prozent auf 356,1 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 358,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at