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29.10.2026 06:31:29
Dalian Thermal Power präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Dalian Thermal Power lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,16 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,180 CNY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden 6,6 Millionen CNY gegenüber 0,9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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