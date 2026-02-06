Daelim Industrial hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Daelim Industrial hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 424,41 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2432,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1 230,44 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 1 296,82 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 4049,100 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren 3948,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Daelim Industrial mit einem Umsatz von insgesamt 5 326,72 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5 615,37 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um -5,14 Prozent verringert.

