Daelim Industrial informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Daelim Industrial lud am 08.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 318,70 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daelim Industrial -1040,000 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,49 Prozent zurück. Hier wurden 1 282,76 Milliarden KRW gegenüber 1 386,57 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at