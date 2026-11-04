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04.11.2026 06:31:28
Daelim Industrial informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Daelim Industrial ließ sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Daelim Industrial die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 5848,78 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 657,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1 470,00 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Daelim Industrial einen Umsatz von 1 387,99 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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