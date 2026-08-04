04.08.2026 06:31:29

Daelim Industrial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Daelim Industrial hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5528,36 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten -3236,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,19 Prozent auf 1 667,87 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1 321,72 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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