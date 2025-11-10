Daelim Industrial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Daelim Industrial hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 644,47 KRW. Im Vorjahresviertel waren 530,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 1 387,99 Milliarden KRW, gegenüber 1 422,35 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,42 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at