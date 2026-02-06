Daelim Industrial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Daelim Industrial lud am 05.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 424,41 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Daelim Industrial ein Ergebnis je Aktie von 2445,00 KRW vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,12 Prozent auf 1 230,44 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 296,82 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Daelim Industrial hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 4049,100 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 3998,00 KRW je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5 326,72 Milliarden KRW – eine Minderung um 5,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5 615,37 Milliarden KRW eingefahren.

