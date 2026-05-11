Daelim Industrial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Daelim Industrial präsentierte in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 318,70 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten -1028,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daelim Industrial in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1 282,76 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 1 386,57 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at