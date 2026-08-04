|
04.08.2026 06:31:29
Daelim Industrial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Daelim Industrial präsentierte am 03.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 5528,36 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -3223,000 KRW je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 1 667,87 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1 321,72 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!