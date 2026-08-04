Daelim Industrial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Daelim Industrial präsentierte am 03.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5528,36 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -3223,000 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 1 667,87 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1 321,72 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at