Daelim Industrial: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Daelim Industrial hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5848,78 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Daelim Industrial 644,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 1 470,00 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1 387,99 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at