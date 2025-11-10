Daelim Industrial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Daelim Industrial gab am 07.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 644,47 KRW. Im letzten Jahr hatte Daelim Industrial einen Gewinn von 518,00 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1 387,99 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 2,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 422,35 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at