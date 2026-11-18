Daelim Trading hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 410,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Daelim Trading ein Ergebnis je Aktie von -266,000 KRW vermeldet.

Daelim Trading hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,46 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,46 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at