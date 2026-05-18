Daelim Trading hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Daelim Trading äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 85,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -173,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34,36 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,82 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at