Dallah Healthcare: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Dallah Healthcare präsentierte in der am 10.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,84 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dallah Healthcare 1,59 SAR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,01 Milliarden SAR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 832,8 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at