Dallah Healthcare gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Dallah Healthcare präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,58 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Dallah Healthcare 1,17 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Dallah Healthcare mit einem Umsatz von insgesamt 1,09 Milliarden SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,06 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren, um 2,31 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at