05.11.2025 06:31:28
Dallah Healthcare stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Dallah Healthcare hat am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,15 SAR, nach 1,29 SAR im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite hat Dallah Healthcare im vergangenen Quartal 1,06 Milliarden SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dallah Healthcare 847,7 Millionen SAR umsetzen können.
Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 1,29 SAR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 1,15 Milliarden SAR ausgegangen.
