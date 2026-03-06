Dallah Healthcare veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Dallah Healthcare hat am 04.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,15 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,17 SAR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,11 Milliarden SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Dallah Healthcare einen Umsatz von 808,8 Millionen SAR eingefahren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 5,32 SAR gegenüber 4,83 SAR je Aktie im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Dallah Healthcare in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 26,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,07 Milliarden SAR im Vergleich zu 3,21 Milliarden SAR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at