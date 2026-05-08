Dalmia Bharat Sugar and Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Dalmia Bharat Sugar and Industries lud am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 12,79 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 25,49 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dalmia Bharat Sugar and Industries in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,67 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,91 Milliarden INR im Vergleich zu 10,18 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 29,12 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 47,78 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 36,18 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 3,41 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 37,46 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at