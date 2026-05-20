Dalmia Industrial Development: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Dalmia Industrial Development präsentierte am 18.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Mit einem Umsatz von 17,7 Millionen INR, gegenüber 31,9 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 44,67 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,030 INR. Im Vorjahr waren 0,050 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 36,89 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 32,55 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at