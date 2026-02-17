Dalmia Industrial Development stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Dalmia Industrial Development hat am 14.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,05 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,210 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dalmia Industrial Development im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,9 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 3,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at