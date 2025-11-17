Dalmia Industrial Development veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Dalmia Industrial Development hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,10 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dalmia Industrial Development noch ein Gewinn pro Aktie von -0,100 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 330,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,7 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 1,1 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at