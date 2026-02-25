Dalrada Financial: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Dalrada Financial ließ sich am 23.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dalrada Financial die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 USD gegenüber -0,070 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,82 Prozent auf 3,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at