Dalrada Financial stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dalrada Financial hat am 14.05.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 9,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at