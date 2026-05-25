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25.05.2026 06:31:29
DAM Capital Advisors gewährte Anlegern Blick in die Bücher
DAM Capital Advisors präsentierte am 22.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 0,04 INR gegenüber 1,20 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 292,7 Millionen INR – eine Minderung von 20,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 366,1 Millionen INR eingefahren.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 10,28 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 14,68 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 4,49 Prozent auf 2,37 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte DAM Capital Advisors 2,48 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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