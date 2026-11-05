DAM Capital Advisors: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

DAM Capital Advisors präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,92 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,38 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

DAM Capital Advisors hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 542,5 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 49,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,07 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at