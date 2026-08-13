DAM Capital Advisors stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

DAM Capital Advisors präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 INR gegenüber 0,030 INR im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DAM Capital Advisors in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 299,7 Millionen INR im Vergleich zu 308,8 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at